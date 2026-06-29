Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, однако выполняет рейсы только после получения одобрения уполномоченных органов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры были приняты из-за временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи авиагавани.

Пассажиров предупредили, что в расписание рейсов могут быть внесены изменения. Актуальная информация публикуется на онлайн-табло авиагавани.

Ранее во Внуково вводились аналогичные ограничения. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.