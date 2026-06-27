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Преподаватели оценили новый вузовский учебник по истории России на 4 балла из 5

Газета.Ru

Новый учебник «История России», предназначенный для вузов, получил положительную оценку от преподавателей истории, ведущих занятия на неисторических специальностях. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый вузовский учебник по истории России оценили на четверку
© Global Look Press

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, средний балл, выставленный учебнику, составил 4 из 5 возможных.

«Мы провели опрос преподавателей истории на неисторических направлениях подготовки. Полученные результаты свидетельствуют, что новый учебник «История России» используют более 80 респондентов, его оценка сообществом — 4 балла из 5», — сказал глава ведомства.

В рамках проведенного опроса, в котором приняли участие преподаватели истории, не относящиеся к историческим факультетам, было установлено, что более 80% респондентов уже используют данное пособие в своей работе.

Валерий Фальков также подчеркнул, что, несмотря на положительные результаты, существует потенциал для дальнейшего усовершенствования учебного материала.