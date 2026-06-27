Росавиация возобновила работу аэропортов юга России после ограничений

Федеральное агентство воздушного транспорта сняло временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Краснодара. Об этом ведомство сообщило в субботу в своём Telegram-канале.

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Как подчеркнули в Росавиации, данные ограничения вводились исключительно в целях обеспечения безопасности полётов и теперь отменены.

Ранее в тот же день стало известно о возобновлении работы аэропорта Геленджика, который также работал с временными ограничениями. Таким образом, все три воздушные гавани южного региона России вернулись к штатному расписанию.

Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика регулярно закрываются для гражданской авиации в связи с необходимостью обеспечения безопасности. Ограничения носят временный характер и снимаются сразу после устранения потенциальных угроз.