Росавиация возобновила работу аэропортов юга России после ограничений
Федеральное агентство воздушного транспорта сняло временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Краснодара. Об этом ведомство сообщило в субботу в своём Telegram-канале.
Как подчеркнули в Росавиации, данные ограничения вводились исключительно в целях обеспечения безопасности полётов и теперь отменены.
Ранее в тот же день стало известно о возобновлении работы аэропорта Геленджика, который также работал с временными ограничениями. Таким образом, все три воздушные гавани южного региона России вернулись к штатному расписанию.
Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика регулярно закрываются для гражданской авиации в связи с необходимостью обеспечения безопасности. Ограничения носят временный характер и снимаются сразу после устранения потенциальных угроз.