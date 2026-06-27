В МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников с просьбой перезвонить

Мошенники придумали новую уловку в схеме с заменой домофона. Аферисты стали просить жертву перезвонить якобы на горячую линию, следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Жертве обмана поступает звонок от неизвестного, который представляется работником управляющей компании. Далее он сообщает о необходимости заменить домофон и просит связаться с сотрудниками по телефону «горячей линии».

После того, как человек пообщается с лжесотрудником и назовет ему данные, с ним связываются якобы силовики. Мошенники в их образе говорят, что его деньги под угрозой, а сам человек подозревается в финансировании ВСУ.

Далее ситуация развивается по уже привычной для мошенников схеме. Жертве предлагают перевести деньги на якобы на безопасный счет, чтобы сохранить. После того, как человек выполняет указания, он лишается средств, предупредили в МВД.

Ранее в МВД заявили, что для защиты аккаунта от угона следует включить двухэтапную аутентификацию. Большинство угонов аккаунтов сегодня происходят через социальную инженерию, компрометацию устройства или перехват кода авторизации. Для защиты необходим набор мер безопасности, которые перечислили в МВД. В частности, следует включить двухэтапную аутентификацию.