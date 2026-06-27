В нескольких регионах России прогнозируется аномальная жара

Аномальная погода в ближайшие дни прогнозируется в части регионов России, сильнее всего воздух прогреется в Калининградской области - там будет 37 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Мы подходим к самому жаркому времени года, поэтому высокая температура будет везде, даже если она будет около нормы. В Крыму 29-34 - это близко к норме. В Туруханском муниципальном округе Красноярского края сильная жара, температура днем до 35 градусов, в Долгано-Ненецком тоже сильная жара до 35 градусов. В Калининградской области сильная жара - до 37 градусов", - сказала Макарова.

Она добавила, что жара 33 градуса и выше прогнозируется в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Ямало-Ненецком. Все эти прогнозы, по словам синоптика, будут актуальны до 29 июня, потом жара пойдет на спад.