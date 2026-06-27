Полчища саранчи атаковали дома и огороды жителей Донбасса

Саранча захватывает дома и квартиры жителей Донбасса. Об этом в пятницу, 26 июня,сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

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По словам местных жителей, сначала в помещения проникают два-три вредителя, которые ищут слабые места, а затем их количество постепенно растет. Насекомые также продолжают захватывать поля и огороды.

Чтобы защитить дома, жители закрывают все щели, а тех вредителей, которым удается проникнуть внутрь, уничтожают мухобойками и подручными средствами, говорится в сообщении.

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