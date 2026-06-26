Минпросвещения сообщило о завершении вывоза детей из Артека

Организованный вывоз детей из Международного детского центра «Артек» после приостановки летней оздоровительной кампании в Крыму полностью завершён.

Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

По данным ведомства, по состоянию на 26 июня все мероприятия по организованному выезду детей завершены.

«По состоянию на 26 июня завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра «Артек», — говорится в сообщении.

В Минпросвещения уточнили, что дети направлены по местам постоянного проживания, а также в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.

Ранее в ведомстве сообщили, что в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму родителям предложат альтернативные варианты оздоровления детей в других регионах России.

Кроме того, Минпросвещения организовало горячие линии для родителей по вопросам, связанным с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму.