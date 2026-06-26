На форуме АКОС представят продолжение проекта «Истоки русского PR»

30 июня в Цифровом деловом пространстве на Втором международном форуме АКОС «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты» представят продолжение выставочного проекта «Истоки русского PR». Проект подготовлен digital-агентством «Интериум» (входит в КГ «Р.И.М. – ИНТЕРИУМ») и Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей при поддержке АКОС.

Экспозиция продолжает исследование российских публичных коммуникаций второй половины XIX – начала XX века. Среди сюжетов – Николай Верещагин, развивавший маслоделие и сыроварение через публичные презентации, научные общества и собственные издания; участие бизнеса в развитии футбола и автопробегов, которые попадали в газетную повестку. Отдельный блок посвящен промышленным выставкам как площадке общения бизнеса, общества и власти.

«Мы привыкли начинать разговор о PR с западных учебников, но архивы показывают, что российские предприниматели работали с прессой, создавали медиа, выстраивали GR и защищали репутацию задолго до появления современных терминов. Проект возвращает в оборот российскую историю публичных коммуникаций и позволяет говорить о ней на языке фактов», — отметил Валерий Сидоренко, член Совета АКОС, руководитель Комитета АКОС по Digital Communications, руководитель КГ «Р.И.М. – ИНТЕРИУМ».

«Нам важно показывать предпринимателей прошлого не как далекие фамилии из учебника, а как людей, которые создавали производства, развивали территории, поддерживали образование, культуру, науку, брали на себя ответственность за общее дело. Такие истории нужны новым поколениям: они помогают видеть в предпринимательстве созидание, труд и служение стране,» – Надежда Смирнова, директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Rambler&Co – титульный информационный партнер Второго международного форума АКОС «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты»