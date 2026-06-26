Эрмитаж открыл выставку, посвященную деятельности барона Штиглица

Государственный Эрмитаж представил выставку, посвященную деятельности барона Штиглица по созданию училища художественного образования и формированию коллекции прикладного искусства, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция открылась в Манеже Малого Эрмитажа.

Выставка посвящена 150-летию основания Центрального училища технического рисования барона Штиглица.

"Эта выставка уникальная. Она посвящена образовательному процессу. Впервые в Эрмитаже делается такая выставка, подкрепленная произведениями прикладного искусства. Здесь представлена настоящая история искусства, начиная от древности, от Египта, и кончая эпохой модерна", - сказала журналистам заведующая сектором декоративно-прикладного искусства Отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа, куратор выставки Татьяна Косоурова.

Экспозиция выстроена на контрасте музейного и учебного процессов - витрины с шедеврами прошлого соседствуют с рисунками студентов конца XIX века и архитектурными проектами. Для посетителей создана атмосфера, одновременно напоминающая музей, представленный как храм знаний, и мастерскую, где коллекция выполняет свою первоначальную функцию - обучать высокому вкусу и мастерству.

Экспозиция подготовлена Эрмитажем совместно с Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией имени А. Л. Штиглица и ее музеем. Предметы из собраний Эрмитажа и Музея Академии Штиглица воссоединяются на этой выставке впервые за 100 лет, отмечают создатели экспозиции. В ней представлено около 800 памятников искусства разных стран и эпох, от Античности до модерна. Посетители увидят находки Шлимана, шпалеры XVI века, мраморные рельефы из палаццо д’Эсте в Ферраре, средневековые рукописи, шедевры ренессансного и восточного прикладного искусства, редкие книги и произведения орнаментальной гравюры и рисунка.

Как отметили представители Эрмитажа, многие из экспонатов демонстрируются публике впервые. Значительная часть предметов была специально отреставрирована к выставке в реставрационных лабораториях Эрмитажа.

Выставка будет открыта для посетителей до 4 октября.