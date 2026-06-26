Тайна смерти Талькова раскрыта: шокирующее заявление Михаила Муромова

Певец Михаил Муромов заявил, что исполнителя Игоря Талькова можно было спасти. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказал Муромов, он участвовал в транспортировке тела Талькова. В больнице им сообщили, что Талькова доставили в госпиталь уже мертвым. При этом Муромову также заявили, что к смерти певца привели ошибочные действия медика, который оказывал помощь на месте.

«Первый врач, которого мы нашли, сказал, что его привезли уже неживого. Администратор рассказала, как все происходило. Это ужасно все было, потому что откуда-то появился врач, который сделал несовместимые с жизнью вещи. Он стал делать ему искусственное дыхание. И тем самым закачал Талькову в брюшину кровь, которая из сердца выходила», — заявил Муромов.

Напомним, что Талькова убили 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Убийство произошло во время сборного концерта звезд советской эстрады — незадолго до выхода певца на сцену его застрелили. В феврале 2026 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно признал бывшего концертного директора Талькова Валерия Шляфмана в убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.