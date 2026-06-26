Стало известно о ситуации с электричеством в Севастополе

Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в «Макс» сообщил о восстановлении электроснабжения в районах города, ранее подвергшихся временным ограничениям.

Руководитель города отметил, что энергетики работали круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия аварийных повреждений в сетях «Севастопольэнерго».

При этом Развожаев предупредил жителей о необходимости осторожно наращивать нагрузку на сеть — не включать одновременно все мощные электроприборы, чтобы дать системе время на стабилизацию.

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Он также уточнил, что частично без света пока остаются потребители по улицам Молодых Строителей, Тараса Шевченко и Александра Косарева, однако восстановление ожидается в течение двух часов после окончания воздушной тревоги.

Стоит отметить, что работы осложнялись новыми воздушными угрозами: ранее Развожаев уже сообщал, что из-за повторных тревог не удалось завершить ремонт в запланированные сроки, а за прошедшую ночь над городом и его окрестностями было сбито почти 70 беспилотников.