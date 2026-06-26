Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-министра обороны Иванова

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 26 июня, выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны России Сергея Иванова в связи с его кончиной.

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По словам главы города, Иванов внес большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности России.

— Профессионализм, талант, мудрость, интеллигентность и порядочность Сергея Борисовича Иванова по праву снискали ему уважение и авторитет в органах власти и нашем обществе. Светлая память об этом замечательном человеке и верном товарище навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и единомышленников, — говорится в телеграмме.

26 июня в возрасте 73 лет скончался экс-министр обороны России и бывший спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. Биография и личная жизнь государственного деятеля — в материале «Вечерней Москвы».

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника Сергея Иванова. В свою очередь президент России Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования родственникам и близким Сергея Иванова.

С 2011 по 2016 год он руководил администрацией президента России. С 2016 года он занимал должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.