В Кушве начали вакцинацию от гепатита А после смерча

В пострадавшей от смерча Кушве Свердловской области началась вакцинация жителей против вирусного гепатита А из-за риска распространения инфекций после чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил глава города Михаил Слепухин.

По его словам, прививку можно сделать рядом с оперативным штабом.

Для жителей, которые не могут прийти самостоятельно, организован выезд медицинских бригад на дом по заявкам через колл-центр Центральной районной больницы.

«В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А», — написал Слепухин во «ВКонтакте».

Ранее власти Свердловской области сообщили, что смерч повредил 97 домов в Кушве, а оценка ущерба продолжается.

Кроме того, губернатор Денис Паслер заявил, что пострадавшие жители города получат компенсации.