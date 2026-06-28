В Кушве начали вакцинацию от гепатита А после смерча
В пострадавшей от смерча Кушве Свердловской области началась вакцинация жителей против вирусного гепатита А из-за риска распространения инфекций после чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщил глава города Михаил Слепухин.
По его словам, прививку можно сделать рядом с оперативным штабом.
Для жителей, которые не могут прийти самостоятельно, организован выезд медицинских бригад на дом по заявкам через колл-центр Центральной районной больницы.
«В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А», — написал Слепухин во «ВКонтакте».
Ранее власти Свердловской области сообщили, что смерч повредил 97 домов в Кушве, а оценка ущерба продолжается.
Кроме того, губернатор Денис Паслер заявил, что пострадавшие жители города получат компенсации.