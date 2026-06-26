Российских чиновников наказали за ответ на заявку о плохой уборке снега летними фото

Сотрудников администрации района Перми, которые летом отчитались по январскому обращению местной жительницы о плохой уборке снега у ее дома, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в мэрии города.

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Зимой женщина направила обращение через портал «Управляем вместе», пожаловавшись на сугробы, которые на тот момент не расчищали 1,5 месяца. Однако отчет о проделанной работе жительница получила лишь в июне, а в качестве доказательства к нему были прикреплены свежие, летние фотографии территории.

В мэрии Перми объяснили, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не присылала. В результате специалист районной администрации прикрепил актуальную фотографию двора.

— Сотрудники администрации района привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал, — передает портал «Подъем».

25 февраля СМИ сообщили, что мэр кузбасского города Осинники Максим Либер обвинил местных жителей в распространении фейков из-за жалоб на плохую уборку снега.