Вассерман объяснил инициативу о смертной казни для подрывающих оборону коррупционеров

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение ужесточить наказание для коррупционеров, чьи действия наносят ущерб оборонному сектору страны. Парламентарий подчеркнул, что любые махинации в этой сфере напрямую ведут к человеческим жертвам, поэтому виновные должны осознавать всю тяжесть последствий для собственной жизни.

Ранее фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий приравнять к госизмене и шпионажу коррупцию, подрывающую безопасность граждан и обороноспособность страны. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что поправки вводят новый состав преступления, который позволит применять к виновным в хищениях при производстве оружия, строительстве военных объектов и поставках в армию высшую меру наказания вплоть до смертной казни.

Комментируя необходимость введения столь радикальных мер, Вассерман отметил, что страх за собственную жизнь является адекватным сдерживающим фактором для тех, кто ставит под удар чужие судьбы. По его словам, опыт других стран показывает, что высшая меру не ликвидирует преступность полностью, но ощутимо снижает ее масштабы.

В деле противодействия преступлениям, связанным с насилием, любые махинации влекут за собой человеческие жертвы. А я считаю, что человек, ставящий под угрозу жизни других, должен понимать, что тем самым он и свою жизнь ставит под угрозу. Полностью искоренить мы это не можем. Вот в Китае каждый год расстреливают несколько тысяч человек за коррупцию, и, насколько я знаю, статистика показывает, что число коррупционеров там, в общем-то, не падает, хотя и не растёт. Но другое дело, что их число там и в расчёте на душу населения, и в расчёте на единицу государственного бюджета многократно меньше, чем у нас. То есть полностью искоренить коррупцию невозможно даже самыми суровыми мерами, но сократить её можно весьма изрядно. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

При этом депутат выразил сомнение в том, что инициативу успеют рассмотреть в ближайшее время, сославшись на загруженность и ограниченные сроки работы текущего созыва парламента. Анализируя перспективы документа, Вассерман предположил, что детальная работа над новыми нормами перейдет к будущему составу нижней палаты.