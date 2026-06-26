В Петербурге ограничат движение по шести мостам из-за проведения "Алых Парусов"

Движение по шести мостам в центре Петербурга ограничат с 27 на 28 июня в связи с проведением праздника выпускников "Алые Паруса".

Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту города.

"Уважаемые жители и гости города, обращаем внимание! На время проведения мероприятия 27-28 июня вводятся ограничения движения транспорта и пешеходов. Подробно ознакомиться с ограничениями можно на сайте комитета", - говорится в сообщении.

Из данных, опубликованных комитетом, следует: Дворцовый мост будет перекрыт для движения с 12:00, Биржевой и Троицкий мосты - с 14:00, Благовещенский и Тучков - с 20:00, а Литейный с 23:00.

Праздник выпускников "Алые паруса" состоится в Санкт-Петербурге 27 июня. Как ожидается, он соберет 66 тыс. выпускников из разных городов и стран.