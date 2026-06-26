Топ-менеджер Rambler&Co рассказала, как работает пиар в условиях развития ИИ

Технологичность, инновационность и доверие – ключевые атрибуты современных коммуникаций.

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25 июня 2026 года на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялось заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров. Сопредседатель комитета Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co, выступила модератором дискуссии «Эффективный PR-2026: метрики, которые поймет даже финансовый директор».

Участники рассказали о собственном опыте работы с показателями PR-эффективности проектов, а также обсудили, как выстроить систему измерений, которая связывает коммуникации с бизнес-результатами.

Анна Иванова подчеркнула, что благодаря сервисам искусственного интеллекта человек сегодня иначе смотрит на окружающую действительность, имеет быстрые инструменты по конкретной информации и поэтому планка ожиданий от брендов очень высока. Так, ключевыми атрибутами пиара и маркетинга становятся технологичность, инновационность и доверие.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Теперь на портале "Рамблер" можно встраивать в коммуникационные статьи тематические ИИ-сервисы. Так удается проанализировать диалоги пользователя с нейросетью и отследить тематический фокус и намерения: что волнует человека, каков спектр его вопросов, в том числе к бренду или товару, и пики его активности. Благодаря этой информации у маркетинга и пиара появляются новые представления о том, как сегодняшний потребитель смотрит на бренд. Важно не бояться экспериментировать и искать новые атрибуты и метрики с помощью современных технологий».

В мероприятии также приняли участие директор департамента по организации деловых мероприятий Ассоциации менеджеров России Алена Попович, генеральный директор исследовательской компании PR News, автор бестселлера «Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникаций» Лилия Глазова, заместитель генерального директора по внешним и внутренним коммуникациям холдинга RWS KZ Анастасия Журавлева, руководитель по стратегическим коммуникациям «Т-Банка» Александр Леонов. Сомодератором встречи выступил директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группы ЛСР Александр Зильберт.

Ассоциация менеджеров – ведущее деловое объединение России, чья миссия состоит в переходе к социально ответственной практике ведения бизнеса. Организация выступает независимой экспертной площадкой для обсуждения ключевых вопросов экономики.