Предсказания Жириновского: какие страны скоро исчезнут

Политик, которого при жизни называли шутом и провокатором, умер в апреле 2022-го — за несколько недель до того, как часть его прогнозов начала сбываться с пугающей точностью. «Рамблер» расскажет, исчезновение каких стран предсказал Владимир Жириновский.

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Владимир Вольфович возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1991 году до своей смерти — 31 год. За это время он произнес тысячи речей, дал десятки тысяч интервью, оставив после себя огромный массив высказываний на все случаи жизни: от судьбы конкретных стран до точных дат войн. Как отмечают «Аргументы и Факты», среди прогнозов Жириновского есть и поразительно точные, и совершенно абсурдные — и важно не смешивать одно с другим.

Для начала нельзя не упомянуть его самое известное предсказание, сделавшее его посмертно знаменитым пророком. 22 декабря 2021 года на заседании Государственной думы Жириновский произнес речь, в которой призвал украинских политиков «договориться» и предупредил: если этого не произойдет, «вы все почувствуете в 4 часа утра 22 февраля». Как зафиксировал «‎Московский Комсомолец», именно такую дату он называл. Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года — в 4:00 по московскому времени. Дата разошлась на двое суток, время совпало точно.

Украина

Украина многие годы была одной из главных тем его геополитических прогнозов. Жириновский возвращался к ней на протяжении трех десятилетий. Фраза «не будет страны под названием Украина» встречается в его выступлениях начиная с 1990-х.

В марте 2014 года, сразу после аннексии Крыма, он публично предложил разделить оставшуюся часть Украины между соседними странами. Как писал РБК, политик говорил о конкретных территориях: западные области — Польше и Венгрии, Буковина — Румынии, восток — России.

«Украину поделят. Это исторически неизбежно», — утверждал он.

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НАТО

Жириновский называл Североатлантический альянс «конструкцией холодной войны» без будущего и считал его распад предрешенным — организация потеряла смысл вместе с исчезновением СССР. Владимир Вольфович аргументировал это тем, что НАТО держится на деньгах и воле США. Как только Америка ослабнет или отвернется — альянс рассыплется, а с ним и гарантии безопасности для малых европейских государств.

Прибалтика

«Вся Прибалтика будет оккупирована или уничтожена», — утверждал политик.

Речь шла о Литве, Эстонии и Латвии. Про последнюю он говорил, что от нее «останется дымящийся котлован». По словам Жириновского, прибалтийские государства — искусственные образования, выжившие только под зонтиком НАТО. Без альянса они не устоят.

Польша

С одной стороны, он предлагал Польше западноукраинские территории — Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. С другой — говорил о ней без всякого снисхождения. «Прибалтика, Польша — они вообще обречены. Они будут сметены», — цитировал его «‎Московский Комсомолец» еще в 2014 году, когда Варшава вызвала российского посла после этих слов.

США

Америке Жириновский предсказывал медленный внутренний распад. Причины он называл разные: экономическое перенапряжение, расовые противоречия, утрата морального авторитета. В его высказываниях фигурировали «поминки по Америке» — он был уверен, что США потеряют роль мирового гегемона и начнут распадаться на отдельные государства. Когда именно — не уточнял. Говорил лишь, что это произойдет в течение нескольких десятилетий.

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