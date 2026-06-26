Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника Иванова

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов в пятницу, 26 июня, выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника Сергея Иванова.

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Он отметил, что вся деятельность Иванова была направлена на развитие и укрепление обороноспособности России.

— Сергей Борисович прошел многие ступени государственной службы. Это был опытный государственный, политический и военный деятель, талантливый руководитель, настоящий профессионал своего дела. Вся его деятельность была направлена на развитие и укрепление обороноспособности нашей страны, — приводит слова Белоусова Telegram-канал оборонного ведомства.

26 июня стало известно, что бывший министр обороны и специальный представитель президента России Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Биография и личная жизнь государственного деятеля — в материале «Вечерней Москвы».

В этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам и близким Сергея Иванова.