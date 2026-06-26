"Напоминает душную теплицу": дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы

Рекордная жара фиксируется в Европе: в ряде стран температура бьет исторические максимумы, что приводит в том числе к гибели людей. В чем причина такой аномалии и доберется ли она до столицы – в материале Москвы 24.

Ад на земле

Аномальная жара держится в Европе с середины июня 2026 года, и признаков ее ослабления пока нет. Согласно данным климатической организации World Weather Attribution (WWA), зафиксированные температурные значения побили рекорды за весь период метеонаблюдений на континенте.

Во Франции, Германии, Италии, Испании и в ряде районов Великобритании нынешние показатели превышают средние летние на 5–12 градусов. По оценке климатологов, еще полвека назад столь экстремальная июньская жара была бы невозможна. При этом с 2003 года из‑за изменения климата вероятность подобных погодных аномалий выросла в десятки и сотни раз.

По данным французских СМИ, с экстремальной жарой выше +35 градусов столкнутся минимум 94 миллиона европейцев, а выше +30 – свыше 350 миллионов. В последнем случае речь идет примерно о двух третях всех жителей континента.

На этом фоне власти ряда государств ввели наивысший уровень опасности. К примеру, в Нидерландах он впервые установлен сразу в восьми из двенадцати провинций из-за жары вплоть до +40, проинформировал Королевский метеорологический институт. В связи с этим власти настоятельно порекомендовали выходить из дома только при крайней необходимости. В оставшихся провинциях действует оранжевый уровень опасности.

По данным западных СМИ, только во Франции от последствий жары уже погибли не менее 18 человек, причем 2 – это дети, которых оставили в автомобиле. Кроме того, 13 человек утонули в местных водоемах. В других частях Европы зафиксированы десятки госпитализаций из‑за теплового удара.

Аномальная жара повлияла на транспортную инфраструктуру, в частности, нарушено сообщение поездов между Парижем и Лондоном. По данным издания Le Figaro, на железнодорожных линиях действуют ограничения скорости с целью не допустить деформации рельсов и перегрева оборудования.

Также агентство Reuters сообщило, что высокие температуры сказались на энергетической сфере. К примеру, производство электроэнергии сократилось на французских АЭС: из‑за жары осложнен доступ к воде, необходимой для охлаждения реакторов. Экстремальные условия затронули и туристическую инфраструктуру: Эйфелеву башню пришлось закрыть, а в Лувре сократили часы работы.

Кроме того, власти европейских государств прекращают работу образовательных учреждений, ограничивают массовые мероприятия и рекомендуют населению по возможности не находиться на улице. Режим труда пришлось изменить и местным чиновникам: по сведениям издания Politico, многие из них вернулись с удаленки в офисы исключительно ради возможности побыть под кондиционером.

Штаб-квартира Еврокомиссии Берлемон отлично проветривается, хотя пресс-центр Еврокомиссии напоминает душную теплицу.

Подобные погодные катаклизмы уже сказались на благосостоянии населения. Издание Bloomberg опубликовало результаты исследования, согласно которому жара и засуха в Европе с 2004 по 2022 год снизили среднегодовой доход семей на 3%. В итоге 5,6 миллиона человек попали под угрозу бедности. При этом наибольшие потери у жителей Мадрида, чьи доходы сократились почти на 10% из-за падения продуктивности в жаркую погоду.

Аномальная жара придет и в Белоруссию на выходных и в начале следующей недели: согласно предупреждению Белгидромета, днем температура может достичь 38 градусов. Пик придется на 28–30 июня, когда норма может быть превышена на 3–11 градусов.

"Закономерное явление"

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что до Москвы аномальная жара не доберется.

"Она дойдет до Калининграда, где в ближайшие выходные ожидается до 35 градусов. Это будет самое жаркое место в стране: температура станет выше, чем на юге (там 30 градусов, но не 35). Можно ожидать, что падут и температурные рекорды", – рассказал он Москве 24.

По словам эксперта, в столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа: в начале следующей недели температура поднимется до 26–31 градуса, но продержится на таком уровне всего пару дней. Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт, который принесет ветер, град, сильные грозовые ливни и снизит показатели до 19–24 градусов.

Жара в Европе связана с Азорским антициклоном, он уже который день испепеляет большую часть Европы, особенно западную. Жара везде жуткая и не думает прекращаться. Азорский антициклон дает малооблачную погоду, плюс сохраняются южные ветры, несущие из Северной Африки засушливый воздух.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок пояснил в беседе с Москвой 24, что огромный стационарный антициклон не допускает проникновения арктических североатлантических воздушных масс и поэтому территория сильно прогревается.

"Если принимать это как закономерное явление, эффект глобального потепления сильно воздействует на такой значительный перегрев воздушных масс над Европой. Его влияние уже оказывается на Калининград в некоторой степени", – подчеркнул специалист.

Также он отметил, что в России также следует ожидать жару во второй половине лета.

"Сомневаюсь, что температура в столичном регионе достигнет 40 градусов, но выше 30 следует ожидать. Проблема глобального изменения климата – потепления – нависла над жителями Земли. Судя по ситуации в Западной Европе, там даже среди здоровых людей бывают летальные исходы. Перегружаются энергосети: происходит либо их возгорание, либо выход из строя. С этим связаны все остальные происшествия".

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев связал происходящее с так называемыми "волнами тепла". Это ситуация, когда на некоторой территории устанавливается температура на 5 градусов выше климатической нормы и держится не менее 5 дней.

"Это характерно для различных стран, включая Российскую Федерацию. Такое было на протяжении двух месяцев на европейской части РФ в 2010-м и в другие годы, но уже не столь продолжительно и не имело такого резонанса", – рассказал он Москве 24.

По его словам, волны тепла в регионах России случаются каждый год, но различаются по силе и длительности. Причиной является устойчивый антициклон, который не могут сдвинуть менее массивные циклоны.

Если он надолго задерживается над территорией, наступает жара. В отдельных регионах РФ это почти неизбежно, но насколько сильной и долгой будет такая погода, пока неизвестно, заключил Киселев.