Смерчи и ливни ожидаются над черноморскими курортами

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за формирования смерчей над Черным морем уже сегодня вечером. Появление опасных атмосферных вихрей возможно от Анапы до курортов Сириуса на границе с Абхазией до второй половины дня 27 июня, предупредили в управлении МЧС по региону.

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Рекомендации спасателей стандартные – не подходить к воде, когда поблизости замечены гигантские воронки над морем, убрать автомобили подальше от деревьев и рекламных щитов и просто быть внимательные в эти часы.

На курортах местами пройдут небольшие дожди, местами возможны ливни и грозы. В горных районах есть опасность поднятия воды в реках.

По прогнозу воздух в Сочи сегодня прогреется до 25 °C, после обеда ожидается переменная облачность и кратковременные осадки. Ночью будет на несколько градусов прохладнее. В течение ближайших дней солнечная погода будут чередоваться с дождевыми облаками. И с каждым днем будет все теплее – до 30 градусов. Вода в Черном море у побережья – комфортные плюс 26.

Судя по сервису «Яндекс Погода», в Анапе сегодня и в течение недели сохранится в основном ясная солнечная погода – 26–30 градусов. Ночные температуры дают немного остыть после часов, проведенных на море, – будет около 20 °С. Вода на пляжах прогреется до 24-25.

Для сравнения посмотрели, что на зарубежных направлениях. На курортах Турции становится все жарче. В Анталье сегодня – 36 °C, а ночью ожидается снижение на 10 градусов. Чуть-чуть дневные температуры упадут к концу недели. А в Бодруме стабильные 32–33 градуса на ближайшие дни. Вода на пляжах Анталийского побережья уже прогрелась до 28 °C, в Эгейском море на несколько градусов ниже.

В Египте также все по максимуму. Погода в Шарм-эль-Шейхе: днем 35–36 °C, по ночам прохладнее не становится – около 30. В Хургаде погода практически не отличается: ночные и дневные температуры на 1–2 градуса меньше.

Ранее TourDom.ru писал, что в Сочи спасались от дождя и снега в бассейнах и аквапарках, а некоторые туристы пошли в музеи.