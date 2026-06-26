Путин: Москву и Минск свяжет высокоскоростная железная дорога

Между Москвой и Минском проложат высокоскоростную железную дорогу. Об этом в пятницу, 26 июня, заявил президент Владимир Путин в своем видеообращении к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии.

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Он подчеркнул важность транспортной связанности между двумя странами. По словам главы государства, сейчас между Россией и Белоруссией уже действуют регулярные пассажирские авиарейсы из десяти российских регионов, а также запущены трансграничные пригородные поезда по нескольким направлениям.

— На очереди открытие сообщения по маршрутам Великие Луки — Витебск, Великие Луки — Полоцк, Брянск — Гомель. В планах — прокладка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск, — заявил российский президент.

Кроме того, глава государства упомянул использование российской железнодорожной и портовой инфраструктуры для транспортировки белорусской экспортной продукции. Для товаров, перевозимых автотранспортом в третьи страны, поэтапно вводится порядок безразрешительного транзита, передает РИА Новости.

Владимир Путин 2 июня провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили ключевые аспекты укрепления и дальнейшего развития двусторонних союзнических отношений между Москвой и Минском.