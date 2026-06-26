Ситуация в Крыму сегодня: масштабная атака, отключения света и запасы топлива

В ночь на 26 июня Крым подвергся массированной атаке беспилотников, сообщает aif.ru. В Севастополе режим опасности отменили только в 08:23. Над городом сбили почти 70 дронов. В селе Предмостное Джанкойского района погиб мирный житель. Власти пообещали семье помощь.

Из-за ударов по энергоинфраструктуре в республике введены веерные отключения света. В Крымэнерго заявили, что это необходимо, чтобы избежать перегрузки сетей и крупной аварии. В Севастополе при отсутствии новых атак восстановление обещают завершить к 18:00.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто с полуночи. К утру со стороны Тамани скопилось 750 машин (ожидание — 3 часа), со стороны Керчи — 1750 (более 4 часов). Пропускают только легковые авто, автобусы и микроавтобусы. В Севастополе приостановлен морской пассажирский транспорт, на участке Краснофлотская — электрички.

Топливо в Севастополь поставляют через федеральный штаб. Запасы направляют в первую очередь на скорые, пожарные и общественный транспорт. Продажу бензина по QR-кодам запустят, когда накопится резерв. Банки работают на генераторах, но из-за перебоев со светом жители чаще снимают наличные. Власти призывают не создавать ажиотаж. Водоснабжение восстанавливают — напор повысили на большинстве гидроузлов.