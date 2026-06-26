Актер Стеблов ответил на новости об экстренной госпитализации

Актер Евгений Стеблов заявил, что уже вернулся из больницы домой и нормально себя чувствует. Об этом он рассказал News.ru.

Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации 80-летнего Стеблова. Утверждалось, что актер сам вызвал скорую помощь ночью.

«Со мной уже все хорошо, чувствую себя нормально. Сейчас нахожусь дома. Да, я действительно был госпитализирован, но все уже нормально», - подчеркнул Стеблов.

Евгений Стеблов - народный артист России. Среди самых известных его работ - роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Раба любви», «По семейным обстоятельствам».