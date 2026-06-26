В Крыму и Севастополе одновременно введут режим чрезвычайно ситуации регионального масштаба. Об этом сообщили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера", - написал Аксенов.

Такое же сообщение на своем канале в сети MAX разместил Михаил Развожаев.

По словам Аксенова, решение принято для оперативного решения проблем в экономической сфере. Это необходимо для стабильной работы всех сфер жизнедеятельности полуострова.

В Крыму и Севастополе с начала недели действует режим ограниченного энергопотребления. В республике с понедельника введен график веерных отключений электроэнергии, однако перебои в ее подаче в реальности происходят чаще.

В Севастополе третьи сутки большая часть города отключена от электроэнергии. Восстановить ее подачу обещают ориентировочно к 18:00.