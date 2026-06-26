Бастрыкин рассказал об идее снизить возраст уголовной ответственности

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в пятницу, 26 июня, рассказал, что предлагал понизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. Об этом он сообщил в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

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Сейчас уголовная ответственность в стране наступает с 16 лет, по тяжким статьям — с 14. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсии с 16 до 14 лет.

Бастрыкин заявил, что вербовщики пытаются создать иллюзию безнаказанности и значимости действий подростков.

— Ключевой момент: задача вербовщика — снять с подростка моральную ответственность. Представить поджог военкомата или диверсию на железной дороге как акт справедливости, борьбы с системой, участие в крутой игре в реальность, — цитирует главу СК РФ РБК.

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В России предложили снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. С такой идеей выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. По ее словам, у большинства столичных подростков именно в этом возрасте появляется желание работать летом, чтобы «получить копеечку». Куда можно направить ребенка на подработку в таком возрасте и не лишает ли ранний труд детства — в материале «Вечерней Москвы».