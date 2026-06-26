Актера Стеблова госпитализировали

Народный артист России Евгений Стеблов был экстренно госпитализирован с подозрением на опасное осложнение паховой грыжи. Медики рассматривали возможность проведения срочной операции. Об этом сообщает Mash.

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По данным источников, 80-летнему актеру стало плохо ночью: он почувствовал сильную боль в правой паховой области, после чего вызвал скорую помощь. В больнице врачи заподозрили ущемление грыжи, которое требует неотложного медицинского вмешательства.

После обследования диагноз подтвердился, однако опасное осложнение удалось устранить без хирургической операции. Медики диагностировали у артиста правостороннюю паховую грыжу.

После наблюдения в стационаре Евгения Стеблова выписали домой. По имеющейся информации, сейчас его состояние оценивается как хорошее, передает Telegram-канал.

7 июня в Сети также появилась информация о том, что актера Сергея Гармаша якобы экстренно госпитализировали из-за подозрений на желудочно-кишечное кровотечение. Как сообщал Telegram-канал Mash, 67-летний артист пожаловался на слабость и боли в животе. Позже артист опроверг эти слухи.

Telegram-канал Mash ранее обвиняли в создании фейковых сенсаций. В августе 2025 года Таганский районный суд Москвы назначил Mash административный штраф в размере 200 тысяч рублей за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.