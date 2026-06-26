Сын Жириновского выступил с призывом по уехавшим из страны гражданам

Младший сын Владимира Жириновского Олег заявил News.ru, что никто не запрещает Алле Пугачевой и другим деятелям культуры возвращаться в Россию.

По его словам, те, кто раскаялся в своих поступках и осознал ошибки, должны иметь такую возможность. И, как отметил он, «хотят вернуться — пусть».

«Но пускай здесь помогают [тылу и фронту]», — заявил Жириновский-младший.

Он подчеркнул, что запрет на возвращение на родину считает неправильным. Он добавил, что люди могли поддаться влиянию толпы или испугаться, но если они поняли свои ошибки, то путь назад должен быть открыт.

Ранее сын Жириновского рассказывал, что основатель ЛДПР мечтал снова стать отцом в зрелом возрасте, чтобы осознать радость родительства. Как сообщил он, Владимир Жириновский при жизни заявлял, что СВО должна завершиться в Лондоне. Политик считал, что только кардинальные меры помогут навсегда завершить конфликт между Россией и Европой.