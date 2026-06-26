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Сын Жириновского рассказал, что его мать ослепла на один глаз

Вечерняя Москва

После смерти Владимира Жириновского его бывшая возлюбленная ослепла на один глаз. Об этом рассказал младший внебрачный сын политика Олег.

Сын Жириновского рассказал, что его мать ослепла на один глаз
© Вечерняя Москва
— Когда я находился с отцом в больнице, мама тоже оказалась на больничной койке. В результате она, к сожалению, ослепла на один глаз. Она уже старый человек, — отметил он.

Основатель партии ЛДПР и уроженка Северной Осетии Газдарова познакомились в 1980-е годы. В то время они оба работали в издательстве «Мир» в Москве, передает News.ru.

В начале мая дочь Жириновского рассказала о последних днях политика. По ее словам, он готовился к прямым эфирам шоу Соловьева, в котором регулярно принимал участие. На больничной койке было разложено множество книг, по которым Жириновский делал свои прогнозы.

Владимира Вольфовича при жизни в лучшем случае называли «ярким и эпатажным», а сейчас о нем говорят исключительно как о пророке. Автор «Вечерней Москвы» журналист Евгения Додолева, которая много раз беседовала с Жириновским, собрала самые яркие выдержки из интервью с политиком.