Сын Жириновского рассказал, что его мать ослепла на один глаз

После смерти Владимира Жириновского его бывшая возлюбленная ослепла на один глаз. Об этом рассказал младший внебрачный сын политика Олег.

© Вечерняя Москва

— Когда я находился с отцом в больнице, мама тоже оказалась на больничной койке. В результате она, к сожалению, ослепла на один глаз. Она уже старый человек, — отметил он.

Основатель партии ЛДПР и уроженка Северной Осетии Газдарова познакомились в 1980-е годы. В то время они оба работали в издательстве «Мир» в Москве, передает News.ru.

В начале мая дочь Жириновского рассказала о последних днях политика. По ее словам, он готовился к прямым эфирам шоу Соловьева, в котором регулярно принимал участие. На больничной койке было разложено множество книг, по которым Жириновский делал свои прогнозы.

Владимира Вольфовича при жизни в лучшем случае называли «ярким и эпатажным», а сейчас о нем говорят исключительно как о пророке. Автор «Вечерней Москвы» журналист Евгения Додолева, которая много раз беседовала с Жириновским, собрала самые яркие выдержки из интервью с политиком.