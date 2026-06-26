Представители ИТ-отрасли обсудят развитие Open Source в деловом пространстве «МосХаб.Сколково» 30 июня

Департамент информационных технологий (ДИТ) города Москвы соберет представителей ИТ-компаний, стартапов и профильных вузов для обсуждения трендов развития Open Source (открытого кода) 30 июня. Мероприятие «День открытого кода» пройдет в деловом пространстве «МосХаб.Сколково». Регистрация открыта по ссылке.

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«Развитие Open Source в России — это не просто тренд, а осознанная стратегия: она позволяет снизить зависимость от зарубежных платформ, активно развивать отечественное ИТ‑сообщество и экспертизу. Проекты с открытым кодом не только помогают справляться с текущими вызовами, но и формируют прочный фундамент для технологического будущего страны. Для реализации этого подхода в Москве, например, создана облачная платформа для разработки, сопровождения и развития программного обеспечения «Мос.Хаб». На митапе мы поделимся своим опытом развития проектов на основе открытого кода, а также обсудим успешные кейсы компаний», -рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов.

«День открытого кода» начнется с панельной дискуссии: представители ДИТ Москвы, технологических компаний и профильных вузов обсудят вызовы, которые стоят перед отечественной ИТ-отраслью, и роль Open Source в их решении, а также поделятся успешными практиками использования открытого кода в городском управлении, бизнесе и других сферах. Все участники мероприятия смогут задать спикерам вопросы, а после дискуссии - обсудить свои идеи и наработки для развития открытого кода в России в формате свободного общения.

Также представители ДИТ Москвы представят возможности городской облачной платформы «Мос.Хаб». Ряд российских компаний уже воспользовались ею, чтобы поделиться с сообществом своими опенсорс-проектами. Среди размещенных на платформе - решения для разработки программного обеспечения (ПО) для корпоративных задач, приложений для криптозащиты, корпоративных мессенджеров, платежных инструментов, систем информационного моделирования в строительной отрасли и другие. С момента запуска в 2023 году к «Мос.Хабу» присоединились более 28 тысяч пользователей, они разместили на платформе свыше 32 тысяч проектов.

Деловое пространство «МосХаб.Сколково» — точка сборки ИТ-сообщества, где решаются общие для отрасли задачи. Это единая среда для открытого диалога между лидерами российской ИТ-индустрии, бизнесом, обществом, молодыми специалистами и городом. Здесь идеи превращаются в проекты, а проекты – в изменения, которые делают город лучше.

Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».