Кот из Одинцова стал неофициальным сотрудником супермаркета

Кот из Московской области ежедневно посещает торговый павильон и помогает персоналу следить за порядком. Необычный помощник быстро завоевал симпатии коллектива торговой точки и получил статус полноценного, хоть и неофициального члена рабочей команды.

© runews24.ru

Животное самостоятельно приходит в супермаркет каждое утро, выбрав для дежурства зону возле входных дверей. У кота имеется владелица, которая проживает в соседнем доме и регулярно совершает здесь покупки, однако сам питомец предпочитает проводить дневное время среди торговых рядов.

Четвероногий охранник обладает уникальным навыком безошибочно определять нетрезвых покупателей, сообщает информационный портал «REGIONS». При приближении человека в состоянии алкогольного опьянения пушистый инспектор мгновенно реагирует, вскакивает с места и начинает громко шипеть, подавая сотрудникам супермаркета предупреждающий сигнал о потенциальном нарушителе. Видеозапись с действиями необычного контролера на входе в здание изначально распространилась в мессенджерах благодаря публикации канала «Одинцово Онлайн».

Подобные случаи привлечения животных к выполнению различных обязанностей фиксируются в регионе регулярно. С 2021 года в звенигородской пожарной части номер 318 официально живет кот Балоша, а в городском округе Орехово-Зуево кота Пепу руководители торговой сети утвердили в должности директора по свежести продуктов, купив ему специальный форменный галстук.

Ранее на случай смерти главного мышелова Ларри в резиденции премьера Британии власти подготовили секретный план. В прошлом году у Ларри появилась соседка - кошка по имени Джо-Джо.