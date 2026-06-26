Продажу топлива ограничили в Калининградской области

Калининградские власти приняли решение ввести ограничение на продажу автомобильного топлива из-за резкого скачка спроса среди населения. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

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Он уточнил, что отныне на автомобильных заправках крупных операторов отпускают не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива в один бак. Глава Калининградской области также заверил, что проблем с поставками горючего в регион нет: логистика, как и раньше, идет по морю.

— Предыдущие дни стали показательными: очереди, ажиотажный спрос. Нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан, например, за неделю, — написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Между тем с 25 июня в Забайкальском крае был введен режим повышенной готовности для координации ситуации на топливном рынке. Объем отпуска топлива физическим лицам сократили до 15 литров, причем только в баки машин.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что нынешняя ситуация на отечественном топливном рынке остается непростой, но контролируемой. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.