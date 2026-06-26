В Севастополе рассказали, что помешало восстановлению электроснабжения

Режим воздушной тревоги из-за налетов БПЛА противника помешал проведению ночью восстановительных работ в энергетической сфере Севастополе. На подлете к городу были сбиты почти 70 беспилотников, сообщил в "Максе" губернатор Михаил Развожаев.

"Прошедшая ночь была крайне напряженной. Практически все время действовал режим воздушной тревоги, из-за чего наши специалисты по правилам безопасности были вынуждены прерывать ремонтные работы. Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА. В связи с этим завершить восстановление сетей до утра, как планировалось, не удалось", - написал Развожаев.

По его словам, ночью электроэнергия была практически везде и удалось перезапитать большинство социальных объектов. Однако утром по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС"), в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Так как ночной ремонт не был закончен, в городе сохраняются перебои с электричеством.