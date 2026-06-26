На форуме АКОС представят обновленный глоссарий для digital-рынка

30 июня на Втором международном форуме АКОС «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты» представят обновленный «Глоссарий индустрии Digital-коммуникаций». Документ подготовлен экспертами Комитета АКОС по Digital Communications.

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Новая версия включает 648 терминов и 8 разделов: digital-коммуникации, СМИ и социальные медиа, контент и креатив, аналитика и метрики, разработка, SEO и GEO, ИИ, технологии и автоматизация, приложение с цифровыми платформами по странам.

«Digital-среда за последние годы стала заметно сложнее: привычные инструменты обрастают новыми требованиями, а рядом с ними появляются ИИ-поиск, GEO, агентные технологии и новые форматы автоматизации. Поэтому обновленный глоссарий нужен как общий профессиональный ориентир. Он помогает точнее ставить задачи, описывать инструменты, оценивать результаты и снижать разночтения между агентствами, заказчиками, медиа и образовательной средой», — отмечает Валерий Сидоренко, руководитель Комитета АКОС по Digital Communications, член Совета АКОС, CEO коммуникационной группы «Р.И.М. – ИНТЕРИУМ».

В раздел SEO и GEO вошли термины о видимости бренда в поиске и генеративных ответах. Блок об ИИ, технологиях и автоматизации описывает генеративные модели, AI-ассистентов, этику применения ИИ и технологические риски. Также добавлено приложение по платформам разных стран, включая Россию, Китай, Индию и другие рынки.