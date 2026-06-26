Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 69%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 19 по 21 июня среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 69% россиян. Также большинство населения (71%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Путин: Киев теряет одну территорию за другой

Положительную оценку работы правительства дали 44% участников опроса. О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 52% опрошенных.

Уровень поддержки "Единой России" составил 35%, ЛДПР - 10%, КПРФ - 9%, "Новых людей" - 7%, "Справедливой России" - 3%.