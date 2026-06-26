Бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский мечтал снова стать отцом в зрелом возрасте. Как сообщает News.ru, об этом рассказал его младший сын Олег Эйдельштейн.

По его словам, Жириновской много лет просил по возможности подобрать ему молодую девушку, которая смогла бы родить ему ребенка. Так политик хотел по новой прочувствовать любовь к новорожденному как к своему родному — из-за занятости он не нянчил никого из своих троих детей.

«Я считают его несчастным человеком, посвятившим всю свою жизнь политике. У него было две главные женщины — матушка Россия и партия. Партия являлась его любимым ребенком. Отец жил партией, все сделал для партии», — заявил Олег.

Сын политика также заявил, что ему передалось много качеств отца. Более того, они абсолютно одинаковые по телесной конституции — Эйдельштейну подходит любая вещь из гардероба Жириновского.