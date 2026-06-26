В ЕАО дачники обнаружили ядовитую змею в своей теплице

В ЕАО дачникам пришлось вызывать на помощь спасателей - в теплице они заметили змею.

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Как сообщили в ГУ МЧС России области, тревожный звонок поступил от хозяев дачного участка в пригороде Биробиджана - Щукинки. Экипаж на месте оказался уже через несколько минут.

Змея по-прежнему отдыхала в теплице. Специалисты определили ее вид - щитомордник. Это ядовитая змея из семейства гадюковых. Поэтому отлавливали ее с особой осторожностью специальным захватом. Незваную гостью поместили в контейнер и вывезли в лес подальше.

Спасатели напоминают дачникам, что не стоит пытаться самостоятельно избавляться от змей. Это может быть опасно, поэтому лучше сразу звонить на номер 112.