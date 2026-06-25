С момента ухода из жизни Владимира Жириновского прошло четыре года, но его политические прогнозы продолжают вызывать живой интерес. Особенно те, что касаются будущего Украины и ее лидера Владимира Зеленского. Сегодня эти слова все чаще воспринимаются не как эмоциональные высказывания, а как аналитические выводы, которые начинают сбываться на наших глазах. Подробности - в нашей статье.

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«Последний президент Украины»

Одним из самых известных высказываний основателя ЛДПР стал вердикт о том, что Владимир Зеленский станет последним главой украинского государства. По мнению политика, других президентов уже не будет, поскольку само существование Украины в привычных границах окажется под вопросом.

Дочь политика, Анастасия Боцан-Харченко, позже уточнила суть этих слов отца. Она пояснила, что Жириновский видел ситуацию шире: судьбу Украины определяют отнюдь не в Киеве. Решения принимаются в Москве и Вашингтоне, а сам глава государства в этой большой игре - лишь расходный материал, чья роль в исторической драме подходит к концу.

За месяц до трагических событий 2022 года Жириновский в прямом эфире обратился к Зеленскому с жестким предупреждением. Он призвал не обманываться иллюзиями и готовиться к самому худшему.

«Вам пора упаковывать чемоданы», - заявил политик, подчеркнув, что стране-соседке приходит конец, а на смену ей придут «малороссийские губернии».

Аналитики трактуют эти слова двояко. С одной стороны, речь может идти о физическом бегстве. С другой - о полной политической гибели: утрате легитимности, потере доверия собственного народа и отказе от поддержки западных союзников.

В своих выступлениях политик не стеснялся в выражениях, называя киевского лидера «недалеким диктатором». Он отмечал, что недостаток ума в сочетании с властью делает таких людей особенно жестокими и непредсказуемыми.

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Падение или эмиграция: два пути в никуда

Наиболее мрачный сценарий для Киева раскрыли друзья Владимира Жириновского уже после его смерти. По их словам, для Зеленского виделось лишь два исхода: позорная эмиграция либо попытка спастись, которая обернется «жестким падением».

Политик даже привел яркую и страшную метафору, сравнив будущее бегство украинского лидера с хаосом в Кабуле, где люди в отчаянии цеплялись за шасси улетающих самолетов.

«Так и Зеленский будет бежать, дверь уже захлопнута, и он будет пытаться дверь на ходу открыть. И тоже на взлете сорвется и упадет», - цитировали его слова очевидцы того выступления.

Сегодня эта метафора обретает новые очертания. Пока неясно, куда именно направится путь беглеца. Ранее рассматривалась Польша, однако после недавнего скандала и взаимных обвинений этот маршрут фактически закрыт.

Точка невозврата: 2029 год?

Интересно, что судьба Зеленского становится предметом прогнозов не только политиков. Бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель предупреждала, что наступление мира станет для него политическим самоубийством - украинцы начнут задавать неудобные вопросы, от которых не получится отмахнуться.

Среди тарологов и последователей Ванги ходят слухи о «зеленом господаре» - веселом лидере, который приведет страну к краху. Некоторые предсказатели рисуют образ «темного подвала» и тюрьмы, куда он может попасть уже от рук бывших соратников.

По расчетам Жириновского, так называемый «инкубационный период» у власти должен составить около 10 лет. Если считать с момента избрания в 2019 году, критическая точка придется на 2029 год. К этому времени, предрекал политик, украинская государственность исчезнет, либо будет настолько ослаблена, что о полноценном лидере речи уже не пойдет.

Жириновский заверял: Запад не просто выбросит Зеленского за ненадобностью, а когда тот выработает свой ресурс, бывшие хозяева могут и вовсе доставить его в Москву. Что ж... поживем - увидим, как говорится, а доживем - узнаем. Не так ли?