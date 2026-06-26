На Запорожской АЭС сообщили о повреждении здания после удара ВСУ

Украинские военные второй день подряд наносят удары по объектам Запорожской атомной электростанции, в результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

По данным станции, удар пришёлся по зданию, расположенному в промышленной зоне Энергодара в районе подстанции «Радуга».

«В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей», — говорится в сообщении.

На ЗАЭС уточнили, что повреждения не являются критичными, пострадавших нет. В настоящее время специалисты оценивают последствия произошедшего и готовятся к проведению восстановительных работ.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что ударами по Энергодару и Запорожской АЭС украинская сторона пытается вымотать персонал станции, а затем обвинить Россию в возможных ошибках сотрудников.