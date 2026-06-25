Италия увеличила сроки выдачи виз для россиян

Визовый центр Италии заявил об увеличении времени обработки документов на визу для граждан России — теперь оформления придется ждать более 60 дней, хотя ранее этот срок составлял 40 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Как рассказали в визовом центре, увеличение сроков связано с высоким числом заявок. Там также порекомендовали подавать заявление на визу не позднее чем за три месяца до посещения.

При этом в АТОР также сообщили, что у Италии все еще держится высокий процент одобрения — выше 90%. Например, в 2025 году Италия выдала гражданам России около 160 тысяч шенгенских виз — это один из самых высоких показателей среди стран Евросоюза.

«На этом фоне тенденция выглядит противоречиво: отказы снижаются, но визы становятся короткими и ориентированными на разовые поездки, а не на долгосрочную мобильность», — добавили в АТОР.

Ранее в АТОР заявили об отсутствии данных о пострадавших из РФ после землетрясения в Венесуэле.