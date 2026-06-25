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Италия увеличила сроки выдачи виз для россиян

Андрей Дуванов

Визовый центр Италии заявил об увеличении времени обработки документов на визу для граждан России — теперь оформления придется ждать более 60 дней, хотя ранее этот срок составлял 40 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Италия увеличила сроки выдачи виз для россиян
© Global Look Press

Как рассказали в визовом центре, увеличение сроков связано с высоким числом заявок. Там также порекомендовали подавать заявление на визу не позднее чем за три месяца до посещения.

При этом в АТОР также сообщили, что у Италии все еще держится высокий процент одобрения — выше 90%. Например, в 2025 году Италия выдала гражданам России около 160 тысяч шенгенских виз — это один из самых высоких показателей среди стран Евросоюза.

«На этом фоне тенденция выглядит противоречиво: отказы снижаются, но визы становятся короткими и ориентированными на разовые поездки, а не на долгосрочную мобильность», — добавили в АТОР.

Ранее в АТОР заявили об отсутствии данных о пострадавших из РФ после землетрясения в Венесуэле.