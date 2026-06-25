Поезда между Нижним Новгородом и Крымом отменят со 2 июля

Поезд Мурманск — Симферополь, который делает остановку в Нижнем Новгороде, отменят со 2 июля. Об этом рассказали в компании «Гранд Сервис Экспресс».

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— Пассажиры могут самостоятельно состыковать один из сохраненных маршрутов поездов «Таврия» с маршрутом другого ж/д перевозчика для Нижнего Новгорода, — отметили в пресс-службе компании.

Добраться из Нижнего Новгорода до Крыма по железной дороге можно лишь поездом №183/184. Он следует по маршруту Мурманск — Севастополь. В пресс-службе компании отметили, что решение об отмене связано с указанием оперативного штаба республики, передает NewsNN.

Нижегородская область продолжает работу над запуском прямых рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Китай. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин во время Петербургского международного экономического форума( ПМЭФ).

В начале июля в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» заявили, что поезда будут проезжать станцию Джанкой в Крыму без остановки. Железнодорожная станция по решению владельца инфраструктуры стала технической.