Навигатор PR-образования: в России запущено масштабное исследование вузов
АКОС совместно с агентствами КРОС и КД запустили масштабное исследование в области PR-образования, которое охватит десятки вузов со всех регионов страны – чтобы понять где, чему и как учат будущих коммуникаторов. Новая карта станет полноценным аналитическим инструментом для абитуриентов, работодателей и самих университетов.
Интерактивная «Карта PR-образования» – первый всероссийский аналитический проект АКОС, который систематизирует данные о профильных коммуникационных программах вузов из всех федеральных округов. Карта станет динамичным инструментом, который будет обновляться и развиваться, отражая реальную картину подготовки кадров для индустрии коммуникаций в стране.
В основе проекта – унифицированная анкета, которую заполняют вузы-участники. Она охватывает все значимые аспекты образовательного процесса:
Общая информация: уровень и форма обучения, число студентов, год запуска программы.
Позиционирование: ключевой профиль, принципиальные отличия от других PR-программ, отраслевая направленность.
Структура компетенций: доля стратегических коммуникаций, медиарилейшнз, digital, аналитики, брендинга, антикризисных и внутренних коммуникаций, а также новых дисциплин – ИИ, data-инструментов, продюсирования контента.
Образовательная модель: соотношение теории и практики, форматы обучения (проектная работа, кейсы, мастерские, стажировки, симуляции, работа с реальными заказчиками).
Связь с индустрией: наличие базовых кафедр и совместных лабораторий, участие работодателей в разработке программ.
Карьерные траектории выпускников: процент трудоустройства по специальности, типичные первые позиции, компании-работодатели.
Отбор и конкуренция: конкурс, проходной балл, дополнительные вступительные испытания.
Дополнительный блок анкеты посвящён стратегии развития: вузы расскажут, как планируют трансформировать программы в ближайшие 2–3 года и какие компетенции считают критически важными для будущего профессии.
Проект рассчитан на несколько лет: команде предстоит обработать анкеты из десятков городов, визуализировать данные и подготовить аналитические мониторинги, которые лягут в основу итоговой интерактивной Карты PR-образования России.
Презентация методологии и первых этапов работы состоится на форуме АКОС «Стратегические коммуникации. Идеи и инсайты», который состоится в Москве 30 июня 2026 года в Цифровом деловом пространстве (Покровка, 47).