Навигатор PR-образования: в России запущено масштабное исследование вузов

АКОС совместно с агентствами КРОС и КД запустили масштабное исследование в области PR-образования, которое охватит десятки вузов со всех регионов страны – чтобы понять где, чему и как учат будущих коммуникаторов. Новая карта станет полноценным аналитическим инструментом для абитуриентов, работодателей и самих университетов.

Интерактивная «Карта PR-образования» – первый всероссийский аналитический проект АКОС, который систематизирует данные о профильных коммуникационных программах вузов из всех федеральных округов. Карта станет динамичным инструментом, который будет обновляться и развиваться, отражая реальную картину подготовки кадров для индустрии коммуникаций в стране.

В основе проекта – унифицированная анкета, которую заполняют вузы-участники. Она охватывает все значимые аспекты образовательного процесса:

Общая информация: уровень и форма обучения, число студентов, год запуска программы.

Позиционирование: ключевой профиль, принципиальные отличия от других PR-программ, отраслевая направленность.

Структура компетенций: доля стратегических коммуникаций, медиарилейшнз, digital, аналитики, брендинга, антикризисных и внутренних коммуникаций, а также новых дисциплин – ИИ, data-инструментов, продюсирования контента.

Образовательная модель: соотношение теории и практики, форматы обучения (проектная работа, кейсы, мастерские, стажировки, симуляции, работа с реальными заказчиками).

Связь с индустрией: наличие базовых кафедр и совместных лабораторий, участие работодателей в разработке программ.

Карьерные траектории выпускников: процент трудоустройства по специальности, типичные первые позиции, компании-работодатели.

Отбор и конкуренция: конкурс, проходной балл, дополнительные вступительные испытания.

Дополнительный блок анкеты посвящён стратегии развития: вузы расскажут, как планируют трансформировать программы в ближайшие 2–3 года и какие компетенции считают критически важными для будущего профессии.

Проект рассчитан на несколько лет: команде предстоит обработать анкеты из десятков городов, визуализировать данные и подготовить аналитические мониторинги, которые лягут в основу итоговой интерактивной Карты PR-образования России.

Презентация методологии и первых этапов работы состоится на форуме АКОС «Стратегические коммуникации. Идеи и инсайты», который состоится в Москве 30 июня 2026 года в Цифровом деловом пространстве (Покровка, 47).