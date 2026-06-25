Клименко объяснил удаление приложений VK из App Store

После VK из App Store могут исчезнуть приложения «Яндекс» и Wildberries, сказал НСН Герман Клименко. Удаление приложений VK из App Store, по всей видимости, объясняется запретом платежей в пользу Apple, это беспрецедентные меры со стороны Apple в отношении столько крупной компании, как VK. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Из российского App Store пропали приложения VK, включая VK Музыка, Мессенджер, Знакомства, Видео и «Дзен», а также соцсеть «Одноклассники», Mail ru и Skillbox, сообщила пресс-служба VK, отметив, что удаление произошло без предупреждения. Приложение соцсети «ВКонтакте» оставалось доступно еще некоторое время, но потом также пропало из App Store. При этом же установленные приложения продолжают работать, но обновить их через App Store больше не получится. К тому же пользователям iPhone не будут приходить пуш-уведомления. По словам Клименко, произошедшее стало продолжением войны, развязанной после запрета платежей в пользу Apple.

«Думаю, что это такая война между Apple и VK. Развернулась она после того, как мы запретили платежи в пользу Apple, объяснив это публично тем, что мы стимулируем Apple вернуть ряд компаний в App Store. Сложно сказать, кто первым нарушил равновесие, но сейчас, очевидно, идет история взаимных мер. Позиция Apple пока не расширяется и ограничивается только VK. Было бы здорово, если бы конфликт остался только на этом уровне и как-то разрешился, а отношения бы продолжались в мирном юридическом русле. Но пока мы видим, что переговоры по поводу возвращения ранее также исчезнувшего из AppStore мессенджера “Макс” в магазин, видимо, идут как-то не так», — сказал Клименко.

Собеседник НСН отметил, что Apple крайне редко позволяет себе подобные меры в отношении таких крупных компаний, как VK.

«Это очень редкий случай, потому что VK — компания крупная, а Apple всегда к крупным компаниям относился с аккуратностью, не вышибал резко из магазина, как это бывало с мелкими компаниями. Поведение Apple сейчас не очень характерно. Даже когда корпорация изгоняла мессенджер Telegram, было понятно, за что она это делает, были ясны процессы регулирования. Сейчас Apple претензии не формулирует, соответственно, не очень понятно, что делать дальше. Есть гипотеза о том, что это как-то связано с санкционной историей, что юристы Apple изменили свою позицию. Если раньше они формально подходили к санкциям, например, было запрещено принимать платежи картами, но телефонами расплачиваться вместе с тем никто не запрещал, то сейчас юристы пересмотрели свою точку зрения и перестроились, например, в сторону Google, а может, и пожестче. Если мы посмотрим на мировую практику отношения к России, кто-то с нами по-прежнему сотрудничает, а кто-то формально соблюдает санкции», — добавил эксперт.

Клименко предположил, какие российские приложения также находятся под угрозой.

«У нас есть несколько компаний, по которым Apple также может ударить. Есть “Яндекс”, есть маркетплейс Wildberries. Но мы не очень понимаем природу претензий. Если с мессенджером “Макс” это еще хоть как-то было объяснимо, что это государственный сервис, но при этом “Госуслуги”, “Госключ” пока не трогают. Повторюсь, пока все это похоже на сведение счетов за запрет платежей в пользу компании Apple», — заявил собеседник НСН.

В заключение Клименко усомнился в необходимости ответа со стороны российских властей на действия Apple. «Путь ответа не всегда рационален, к тому же непонятно, как отвечать. Напрямую ответить мы не можем», — подытожил он. Ранее Клименко заявил, что операторы наладили доступ россиянам к Spotify и Netflix по своим каналам, в этом нет никакого нарушения, если сервисы не запрещены в России. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».