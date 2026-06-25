Анастасия Волочкова, Денис Родькин, Юрий Куклачев и другие звезды устроят особенный концерт в поддержку детей с онкологией

27 июня на сцене Государственного Театра Эстрады пройдет уникальный концерт «Всё лучшее — детям и взрослым». В этот день на сцену выйдут российские звезды, чтобы подарить радость маленьким пациентам и медицинским работникам детских онкологических и гематологических клиник Москвы и Московской области. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

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Мультижанровое шоу объединит разные виды искусства: театр, балет, цирк, эстраду, оперу и подарит зрителям незабываемые эмоции и отличное настроение. В этом году мероприятие приобретает особый смысл — оно посвящено 55-летию создателя проекта, известного артиста и режиссера Андрея Удалова, который буквально посвятил свою жизнь детям (долгое время он исполнял роль персонажа Хрюши в популярной программе), в том числе и тем, кто борется с серьезными болезнями. Андрей Удалов подчеркнул, что в проекте примут участие известные представители разных поколений и творческих направлений — артисты цирка, театра, балета, оперы и эстрады, неравнодушные к тем, кто особенно нуждается в поддержке:

«Для меня особенно важно, что в этом концерте собрались настоящие люди искусства, которые с готовностью откликнулись на нашу инициативу. На одной сцене встретятся выдающиеся представители разных поколений и жанров, объединенные общей целью — подарить радость, заботу и положительные эмоции детям, их родителям, а также медицинским работникам».

В этот вечер на сцене театра выступят: Юрий Куклачев, Денис Родькин, Анастасия Волочкова, Лариса Долина, Александр Олешко, Ксения Георгиади, Вячеслав Шаинский, Виктор Спорышев, Венера Рахимова, Вероника Долина, Дмитрий Куклачев, Маргарита Суханкина, Азиза, Раиса Саед Шах, Кирилл Туриченко, Тимур Еремеев, Дарья Антонюк, Антон Зацепин, Мария Лонина, Алексей Хвацкий, Женя Моисеев, Александр Шалунов, а также Большой Детский Хор телевидения и радио имени В.С. Попова. Ведущие концерта — Андрей Удалов и Лариса Вербицкая.

Анастасия Волочкова подчеркнула, что всегда старается поддерживать людей, которые нуждаются в заботе и внимании, поэтому с радостью присоединилась к благотворительному концерту:

«Есть бесценные вещи, которые нельзя измерить деньгами, — это внимание, человечность и искренность, — убеждена Анастасия Волочкова. — Особенно дети чувствуют это очень тонко. Если мы можем подарить им и их родителям немного тепла, заботы и положительных эмоций, значит, всё это делается не зря».

© Пресс-служба

Юрий Куклачев и артисты Театра Кошек готовят для зрителей особенный номер. «Мы считаем, что наше участие в концерте порадует детей, вдохновит, — уверен Юрий Дмитриевич. — Это очень важно, ведь чувство радости — это уже лекарство, это гормоны идут, они помогают бороться каждой клетке. Искусство стимулирует на выздоровление, на укрепление, на надежду, чувство, что все будет хорошо». Врач высшей категории Светлана Романова подчеркивает, что для пациентов, которые борются с онкологией, самое главное не сдаваться и верить:

«Когда люди живут с верой — у них больше положительных результатов, — убеждена Светлана Григорьевна. — И когда дети с родителями приходят на такие мероприятия, они просто забывают о своей болезни. Ведь самое главное качество детей — это удивляться. Хочу, чтобы у взрослых тоже сохранялось это качество, и тогда они будут удивляться тем чудесам, которые случаются с исцелением их детей».

Соорганизатором мероприятия является РОО «Детская онкология: врачи и родители вместе», подопечные которой станут гостями этого светлого праздника.

«Этот проект — самая настоящая соцкультурная реабилитация, которая и детям и их родителям очень необходима, потому что каждый день они борются за свою жизнь, — прокомментировала Лариса Донских, председатель правления РОО «Детская онкология: врачи и родители вместе». — Родители, помогая своему ребенку, тоже совершают подвиг. Им очень важно побывать на таком мероприятии, повысить психологический настрой свой. Артисты поддержат и детей, и родителей, и кстати, хочу сделать акцент, также и сотрудников, которые тоже будут на концерте. Они также борются за жизнь детей и нуждаются в поддержке».

Помимо увлекательной программы и позитивных впечатлений, все гости смогут сфотографироваться и пообщаться с любимыми артистами, которые выйдут к ним в фойе во время большого антракта. Кроме того, в театре будет оборудован «уголок врача», где профессиональные врачи-онкологи смогут дать общие рекомендации по профилактике и предупреждению онкологических заболеваний у детей. Он станет важным дополнением к празднику, помогая семьям не только проводить вместе время, но и заботиться о здоровье своих близких.

«Мы приглашаем всех, кто хотел бы присоединиться к этому светлому празднику добра и любви и прийти в Театр Эстрады на Берсеневской набережной в этот субботний вечер, — говорит Андрей Удалов. — Это станет прекрасной возможностью разделить радость и позитивные эмоции с теми, кто в них особенно нуждается».

Концерт состоится начнется в 19:00, 27 июня 2026 года.