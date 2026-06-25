Роднина сравнила льготы депутатов Госдумы и простых россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина сравнила льготы депутатов Государственной Думы и простых россиян.

Ее слова приводит Sport24.

«У депутатов Госдумы слишком много льгот? Лично у меня, например, служебного жилья нет. Оно полагается только людям из других регионов. Я считаю, что это абсолютно нормальная практика. Депутаты тоже платят за это, как и все», — сказала Роднина. Также депутат рассказала, для чего ей нужна служебная машина и как она ей пользуется. «На шее у государства депутаты сидят ровно так же, как и остальные россияне. Мне по работе полагается разве что служебная машина. Это необходимость, потому что я депутат от Московской области. До своих избирателей на электричке я не доеду», — заявила Роднина.

Роднина отреагировала на критику за слова о пенсиях

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка раскритиковала ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова. Тот заявил, что женщины-судьи на чемпионате мира 2026 года должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители». Позже он извинился за выбранную формулировку. Роднина посоветовала ему обратиться к психологу.