Лауреаты XXVI Национальной Премии «Медиа-Менеджер России» определены. Их имена объявят 2 июля.

Оргкомитет Премии в области медиабизнеса «Медиа-Менеджер России» завершил один из ключевых этапов подготовки главного профессионального события отрасли.

© Оргкомитет премии

По итогам заседания Жюри и последующего заседания Попечительского совета определены лауреаты Премии 2026 года. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится 2 июля в ресторане Белладжио (Москва, ул. Мосфильмовская, д. 8).

В этот вечер на одной площадке соберутся руководители ведущих медиахолдингов, издательских домов, телерадиокомпаний, digital-платформ, представители рекламной и коммуникационной индустрии, органов государственной власти, общественных организаций, члены Жюри и Попечительского совета, лауреаты прошлых лет и почетные гости. Церемония станет местом встречи профессионального сообщества, где будут названы имена лучших медиаменеджеров России.

Председатель Попечительского совета Премии «Медиа-Менеджер России» и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева после подведения итогов работы совета отметила:

«Вне сомнений, путь каждого из лауреатов уникален. Оргкомитету Премии желаю смелее внедрять новые подходы к формированию критериев отбора номинантов, что позволит укрепить престиж Премии».

Председатель Оргкомитета Премии Джемир Дегтяренко отметил:

«Определение лауреатов — один из самых ответственных этапов Премии. Хочу искренне поблагодарить членов Жюри и Попечительского совета за профессионализм, принципиальность и огромную работу, которую они проделали при выборе лауреатов. Особая благодарность нашим партнерам, которые помогают Премии развиваться и сохранять высокий статус, а также всей команде Оргкомитета, которая на протяжении многих месяцев готовит это событие. Теперь начинается финальный этап подготовки, и мы с нетерпением ждем встречи с лауреатами и гостями 2 июля. Уверен, что церемония вновь станет настоящим праздником для всего медиасообщества и подарит яркие эмоции каждому ее участнику».

Премия «Медиа-Менеджер России» традиционно проходит при поддержке ведущих компаний медиарынка, отраслевых объединений и общественных организаций.

Генеральным партнером Премии выступает «Газпром-Медиа Холдинг».

Партнерами Премии являются Independent Media, Совкомбанк и «Русская Медиагруппа», которые вносят значительный вклад в проведение одного из главных профессиональных событий медиаотрасли.

Особую роль в развитии Премии играет информационная поддержка. Благодаря ведущим федеральным и отраслевым СМИ информация о Премии, ее лауреатах и ключевых событиях становится доступной широкой профессиональной аудитории.

Титульный информационный партнер — «Российская газета»

Официальный информационный партнер — «Аргументы и факты»

Стратегический медиапартнер — Rambler&Co

Медиапартнер — Intention

Диджитал-партнер — Sostav

Информационную поддержку Премии также оказывают «Комсомольская правда», ГПМ Радио, «Вечерняя Москва», «Газета.Ru», «Лента.ру», телеканал «Москва 24», «Москва FM», Общественная служба новостей, «Парламентская газета», Телевизионный технический центр «Останкино», «Мастерская новых медиа» и «Петербургский дневник».