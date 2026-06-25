«Это пытки»: семья убитой девочки попросила прекратить домыслы о причинах её смерти

Семья 14-летней британки Лилли Джонс, тело которой было найдено в густом подлеске недалеко от её дома в Уэльсе, поблагодарила всех волонтёров, участвовавших в поисках, но попросила людей прекратить распространять домыслы. Они заявили, что «это не сплетни, это жизнь и пытки, которым она подверглась». Напомним, что 14-летний мальчик из района Блано-Гвент арестован по подозрению в убийстве, а расследование продолжается.

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Семья школьницы, найденной мёртвой недалеко от своего дома, поблагодарила всех волонтёров, которые её искали, добавив, что сообщество сплотилось, и они ценят каждого человека. Однако они попросили людей прекратить обращаться к ним, получив сотни запросов онлайн от людей, которые не живут поблизости, и подчеркнули, что это не сплетни, а жизнь их девочки и пытки, которым она подверглась.

В последний раз Лилли видели на Главной улице валлийского города около 18:50 в субботу 20 июня, и свидетели утверждали, что видели её в ресторанчике, где она, по-видимому, кого-то ждала, после чего были начаты поиски с привлечением вертолётов, десятков волонтёров и обращения семьи с просьбой отпустить её.

Её тело было найдено в 10 часов вечера в подлеске в 50 метрах от боулинг-клуба. 14-летний мальчик из района Блано-Гвент был арестован и содержится под стражей в полиции. Рассказывается, что все жители собрались, чтобы найти Лилли. Дело об убийстве было передано «в соответствии с обычными процедурами».

Пока до сих пор не раскрыты мотивы и орудия убийства подростка. Однако старший детектив-инспектор Стивен Томас заявил, что сотрудники правоохранительных органов понимают обеспокоенность и продолжают расследование для установления обстоятельств смерти.