Сейсмолог обратился к россиянам после землетрясения в Японии

Землетрясение, произошедшее у берегов Японии, не несет опасности для россиян, заявил News.ru сейсмолог Данила Чебров.

По его словам, подземные толчки магнитудой 6,9, зафиксированные 25 июня у северо-восточного побережья Хонсю, являются обычным явлением для этого региона. Японцы давно адаптированы к таким событиям и имеют высокий уровень защиты, поэтому паниковать не стоит.

Чебров пояснил, что ситуация в Венесуэле гораздо серьезнее — там зафиксированы разрушения и, вероятно, есть жертвы. Однако эти два землетрясения не связаны между собой. Жителям Дальнего Востока России, по словам эксперта, беспокоиться не о чем.

Ранее начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что толчки ощущались на острове Кунашир. Подземные колебания были зарегистрированы в 09:30 по местному времени. Международные сейсмологические службы продолжают мониторинг ситуации.