Поднявшийся на Эльбрус итальянский журналист обратился к Путину

Независимый итальянский журналист Велимир Томович совершил восхождение на Эльбрус. На самой высокой горной вершине России и Европы, на отметке 5 642 метра, он развернул флаги России и Италии, а также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

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"Я не альпинист, а простой итальянский независимый журналист, который решил посвятить это сложнейшее восхождение дружбе и сотрудничеству между Россией и Италией", - отметил репортер в записанном видеообращении.

Он подчеркнул, что разделяет "российские духовные, национальные и традиционные ценности".

"Я уважаю культуру России и людей, живущих в ней, я обрел здесь множество друзей, в том числе благодаря Всемирному фестивалю молодежи. Именно поэтому отсюда, с "крыши" Европы, я прошу Вас оказать мне честь, предоставить мне российское гражданство и помочь стать достойным гражданином этой великой страны", - сказал Томович.

В письменном сообщении корреспонденту ТАСС репортер рассказал, что восхождению на Эльбрус предшествовала многодневная подготовка.

"Тренировочная программа включала поход на гору Чегет, подъем проходил примерно с отметки 2 100 до 3 100 метров. Кроме того, мы выходили из лагеря в нацпарке, который расположен на высоте 3 800 метров, до скал Пастухова, это где-то 4 700 метров над уровнем моря, - рассказал собеседник агентства. - Было действительно тяжело, температура опускалась до минус 15 градусов".

Томович имеет многолетний опыт работы в качестве независимого европейского репортера. Он был учеником известного итальянского журналиста, публициста, политического и общественного деятеля Джульетто Кьезы. В 2024 году принимал участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а в сентябре планирует посетить Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге.