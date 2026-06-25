Депутат назвал удаление VK из App Store актом цифровой дискриминации россиян

Удаление приложений VK из App Store - это очередной акт цифровой дискриминации российских граждан со стороны Apple, заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Удаление приложений VK из App Store - это очередной акт цифровой дискриминации российских граждан со стороны Apple. <…> Мы видим, что речь идет уже не о единичных случаях, а о системной политике давления на российское цифровое пространство. Сначала под удар попали банковские приложения, затем государственные сервисы, теперь - крупнейшие отечественные коммуникационные платформы. Такие действия трудно объяснить юридическими основаниями. Гораздо больше они напоминают попытку использовать технологическое доминирование в качестве инструмента политического воздействия", - сказал он.